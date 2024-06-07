Fas'ta Gazze'ye Destek Gösterileri Devam Ediyor

Fas'ın başkent Rabat başta olmak üzere birçok kentinde binlerce kişi 8 aydır İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek gösterileri düzenledi.

Fas'ta, Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti'nin çağrısı üzerine düzenlenen Gazze'ye destek gösterileri 35'ici haftasında da devam etti.

Binlerce Faslı, cuma namazı sonrası Sidi Binnur, Meknes, Burkan, Ahfir, Zayu ve Agadir kentlerinde Gazze'ye destek için gösteri yaptı.

Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin öldürülmesini ve aç bırakılmasını protesto eden göstericiler, Filistin davasına desteğin devam etmesi çağrısında bulundu.

Gazze'deki İsrail bombardımanı ve ablukası son bulana kadar Filistinlilere desteğin sürdürülmesini isteyen göstericiler, dünyanın farklı yerlerinde Gazze'yi ve Filistin davasını destekleyen halklarla ve özellikle öğrencilerle dayanışma sloganları attı.

Göstericiler, Gazze Şeridi'nde Filistinlilere uygulanan "öldürme ve aç bırakma" eylemlerini reddettiklerini yineledi.

Filistin bayrağı taşınan gösterilerde, "Hayır, hayır, tekrar hayır... normalleşmeye hayır", "Hepimizin canı direnen Gazze'ye feda olsun" ve "Filistin'i kurtarmak istiyoruz" sloganları atıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 731 Filistinli öldürüldü, 83 bin 530 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.