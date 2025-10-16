Fas'ta Gazze için Kutlama: Ateşkes Mutabakatı Destekleniyor

Fas'ın başkenti Rabat'ta toplanan yüzlerce kişi, Gazze'de sağlanan ateşkes mutabakatını ve Filistin halkının direnişini kutladı.

Fas Filistin'e Destek Cephesinin çağrısıyla başkent Rabat'ta toplanan kalabalık, Filistin halkı ve davasına destek sloganları attı.

Filistin ve Fas bayraklarını taşıyan yüzlerce kişi, "Direnen Gazze zafer kazandı", "Siyonizm yenildi" sloganlarıyla Gazze'de sağlanan ateşkes ve esir takası mutabakatını kutladı.

Filistin'in direnişine dair resimlerin sergilendiği kutlama etkinliğinde, Faslı çocuklar da bazı sunumlar yaptı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.