Haberler

Fas'ta Gazze için Kutlama: Ateşkes Mutabakatı Destekleniyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rabat'ta toplanan yüzlerce kişi, Gazze'de sağlanan ateşkes mutabakatını ve Filistin halkının direnişini kutladı. 'Direnen Gazze zafer kazandı' sloganları atıldı ve Filistin'in direnişine dair resimler sergilendi.

Fas'ın başkenti Rabat'ta toplanan yüzlerce kişi, Gazze'de sağlanan ateşkes mutabakatını ve Filistin halkının direnişini kutladı.

Fas Filistin'e Destek Cephesinin çağrısıyla başkent Rabat'ta toplanan kalabalık, Filistin halkı ve davasına destek sloganları attı.

Filistin ve Fas bayraklarını taşıyan yüzlerce kişi, "Direnen Gazze zafer kazandı", "Siyonizm yenildi" sloganlarıyla Gazze'de sağlanan ateşkes ve esir takası mutabakatını kutladı.

Filistin'in direnişine dair resimlerin sergilendiği kutlama etkinliğinde, Faslı çocuklar da bazı sunumlar yaptı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Güncel
Trump: Şu an Çin ile ticaret savaşındayız

Trump'tan piyasaları allak bullak edecek çıkış: Şu anda savaştayız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çekya'da Ivan Hasek dönemi sona erdi! Fatih Terim sesleri yükseliyor

Beklenen ayrılık gerçekleşti! Göreve Fatih Terim'i getiriyorlar
Trump: Hamas gerekeni yapmazsa askeri operasyon yeniden başlar, İsrail Gazze'ye dönebilir

Trump Gazze'de yeni vahşetin sinyalini verdi: İsrail tek sözümle yapar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.