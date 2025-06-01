Fas'ta Doktorlardan Gazze İçin Protesto

Fas'ta çok sayıda doktor, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösterdi, sağlık personelinin korunmasını istedi.

Filistin Doktorları Koordinasyonunun çağrısı üzerine onlarca doktor, eczacı ve sağlıkçı, başkent Rabat'taki Meclis binası önünde toplandı.

Sağlık çalışanlarının beyaz önlüklerini giyerek yaptığı protestoda, Gazze'ye insani yardım yapılması ve sağlık çalışanlarının korunması için pankartlar açtı.

Gazze'de 9 çocuğunu kaybeden doktora selam

Protestoda, Gazze'de 24 Mayıs'ta İsrail saldırısında 10 çocuğundan 9'unu kaybeden Nasır Hastanesi doktorlarından Ela en-Neccar'a hitaben, "Fedakarlığın ve zaferin sembolü Neccar'a selam olsun" ve "Doktorları öldürdünüz" sloganları atıldı.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, 24 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada, Nasır Hastanesinde doktorluk yapan Ela en-Neccar'ın hastaneye gitmek için evden çıkmasının ardından evinin hedef alındığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun şiddetli saldırısında, Filistinli kadın doktor Neccar'ın en büyüğü 12 yaşında olan 10 çocuğundan 9'unun yanı sıra, eşi Hamdi en-Neccar da yaşamını yitirdi. Ela en-Neccar'ın ailesinden geriye sadece yaralı evladı Ethem kaldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 54 bin 418 Filistinli hayatını kaybederken, 124 bin 190 kişinin yaralandığı bildirildi.