Fas'ta 40'dan fazla ülkenin katılımıyla "Afrika Aslanı-2026" tatbikatı başladı

Fas ordusu, ABD'nin de aralarında bulunduğu 40'dan fazla ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen "22. Afrika Aslanı" tatbikatının başladığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Afrika kıtasındaki en büyük askeri tatbikatlardan biri olarak kabul edilen Afrika Aslanı tatbikatının, 8 Mayıs'a kadar devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, katılımcı ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen çok uluslu bu ortak tatbikatın başlaması münasebetiyle Agadir kentinde resmi tören düzenlendiği kaydedildi.

Fas ve ABD'nin ortaklaşa düzenlediği askeri tatbikatlara 5 binden fazla personelin katıldığı aktarılan açıklamada, tatbikatta yer alan askeri kuvvetlerin, gözlemci ve katılımcı statüsünde yaklaşık 40 ülkeyi temsil ettiği ifade edildi.

Bin Cerir, Agadir, Tantan, Tarudant, Tifnit, Dahla kentlerinde düzenlenmesi öngörülen tatbikatların, kara, deniz ve hava unsurlarının ortak katıldığı etkinlileri kapsadığı bilgisi verildi.

Afrika Aslanı tatbikatlarının bu döneminde dış uzay, elektromanyetik harp ve siber gibi modern ve yenilikçi alanların öne çıkmasının yanı sıra insansız hava sistemlerinin operasyon planlama ve uygulama süreçlerine dahil edildiği belirtildi.

İlki 2007 yılında Fas ve ABD silahlı kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen ortak tatbikat, ilerleyen yıllarda Avrupa ve Afrika'dan çeşitli ülkelerin de katılımıyla geleneksellik kazanmıştı. Tatbikat, bazen bir yılda birden fazla kez düzenlenmişti.