Haberler

Fas'ta 23 Eylül'deki genel seçimde 395 sandalye için 27 siyasi parti yarışacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fas'ta 23 Eylül'de yapılacak seçimlerde Temsilciler Meclisindeki 395 sandalye için 27 siyasi parti yarışacak. 10 Eylül'de başlayan kampanya yarın gece yarısına kadar sürecek; halkın öncelikli beklentisi sağlık, eğitim ve istihdam.

Fas'ta 23 Eylül'de yapılacak parlamento seçimleri için geri sayım başlarken, partiler arası yarışın hız kesmeden sürdüğü, halkın öncelikli beklentisinin ise sağlık, eğitim ve istihdam olduğu bildirildi.

Fas'ta 23 Eylül Çarşamba günü yapılacak seçimlerde Fas Parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 395 sandalye için 27 siyasi parti yarışacak.

Resmi verilere göre, kayıtlı seçmen sayısının 15 milyon 801 bin 162 olduğu ülkede partilerin 10 Eylül'de başlayan kampanya çalışmaları yarın gece yarısına kadar devam edecek.

Siyasi partiler, seçmenleri ikna etmek için tüm kozlarını oynuyor.

Siyasi analizci Abdulilah Dagmi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşın önceliğinin sağlık, eğitim ve istihdam olduğunu söyledi.

Z kuşağının istekleri

Dagmi, daha önce taleplerini dile getirmek için sokağa çıkan Z kuşağının sesine kulak verilmesi gerektiğini belirterek, "Partiler gençlerin taleplerine kulak vermeli, objektif talepler başta olmak üzere bu istekleri seçim programlarına dahil etmeli." diye konuştu.

Ülkenin son dönemde Sebte (Ceuta) kentine yönelik büyük kitlesel göç dalgalarından birine tanık olduğuna dikkati çeken Dagmi, siyasi partileri yalnızca gençlerin taleplerini karşılamaya değil; onları bünyelerine katmaya, eğitmeye ve önlerini açmaya çağırdı.

Fas'ta son olarak 8 Eylül 2021'de yapılan genel seçimleri, 102 milletvekili çıkaran Milli Bağımsızlar Birliği Partisi (RNI) birinci sırada tamamlamıştı.

Fas'ta hükümet ortağı Asalet ve Çağdaşlık Partisi (PAM) 86 milletvekiliyle ikinci, İstiklal Partisi ise 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer almıştı.

Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı

Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga: 72 kişi gözaltında, 30 şirkete kayyum atandı

Nefes kesen operasyon! Çok sayıda taşınmaza ve 30 şirkete el kondu
Türkiye'nin Ege'deki yeni taktiği Atina'yı alarma geçirdi! Yunan pilotlara talimat verildi

Yeni taktik Yunan'ın planlarını altüst etti
ICE görevlisi göçmen genci kurşun yağmuruna tuttu! Ülke karıştı

ABD'yi ayağa kaldıran olay! Başrolde yine ICE var
Tartışma yaratan görüntü: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kumarhanede

Belediye başkanı kumarda
Eşinin verdiği pozlara sitem etti: Böyle de video olmaz ki

Eşinin verdiği pozlara sitem etti: Böyle de video olmaz ki
Derbiyi kaybeden Mourinho çıldırdı! Basın toplantısına elinde fotoğraflarla geldi

Yine şov peşinde! Derbiyi kaybedince elindeki fotoğrafı gösterdi

Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 yenerek ligdeki en farklı galibiyetini aldı

Kendisini linçleyenleri pişman etti!