Fas'ta 1700'den fazla mahkuma kraliyet affı Fas Kralı 6. Muhammed, tahta çıkışının 23'üncü yıl dönümü dolayısıyla çeşitli suçlardan hükümlü bulunan 1769 mahkum hakkında af kararı çıkardı. Fas Kralı 6. Muhammed, tahta çıkışının 23'üncü yıl dönümü dolayısıyla çeşitli suçlardan hükümlü bulunan 1769 mahkum hakkında af kararı çıkardı. Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kral 6. Muhammed'in Taç Giyme Bayramı dolayısıyla verdiği talimat kapsamında, hükümlü 1459 mahkuma ceza indirimi yapıldığı, 310 kişinin serbest bırakıldığı kaydedildi. Açıklamada aftan yararlananların, "tedavisi mümkün olmayan hastalıkları bulunanlar, yaşlılar, hamileler ve çocuk sahibi mahkumlar olduğu" belirtildi. Fas Anayasası'nın 58'inci maddesine göre Kral, mahkumlara yönelik af kararı çıkarma yetkisine sahip. Güncel AA / Ebu Bekir Aşkın Mahkum Fas Güncel Haberler

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