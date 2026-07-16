Rabat'ta 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

Fas'ın başkenti Rabat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle şehitleri anma programı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği resmi konutunda yapılan anma programına, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, Rabat'ta yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Anma programı, şehitler için saygı duruşunda bulunulması, iki ülkenin istiklal marşlarının okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programda konuşan Büyükelçi Kılıç, 15 Temmuz 2016'da hedef alınanın yalnız Türkiye Büyük Millet Meclisi, demokratik yollarla seçilmiş hükümet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmadığını, asıl hedefin Türk milletinin özgür iradesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzeni olduğunu söyledi.

15 Temmuz'un, demokratik yollarla seçilmiş yönetimi devirmeyi, anayasal düzeni ortadan kaldırmayı, devlet kurumlarını ele geçirmeyi amaçlayan kanlı bir terör eylemi olarak tarihe geçtiğini aktaran Kılıç şunları kaydetti:

"FETÖ, bu görüntülerin arkasında gizli gündemini ilerleten; çok katmanlı, uluslararası, gizli hücreler halinde örgütlenmiş, terör ve organize suç yöntemlerini bir arada kullanan, tarihte benzerine ender rastlanan karanlık bir yapılanmadır."

Kılıç, FETÖ'nün, faaliyet gösterdiği her ülkede kamu kurumlarına ve karar alma mekanizmalarına nüfuz etmeye çalışan, kamu düzenini tehdit eden uluslararası bir organize suç ağı olduğunu vurguladı.

"O gece, devletin, milletin silahlarıyla 253 vatandaşımız şehit edilmiş, binlerce vatandaşımız yaralanmıştır." diyen Kılıç, 15 Temmuz'un Türkiye ile Fas arasındaki dostluk ve kardeşlik bağları bakımından Faslı Jaouad Merroune ile de özdeşleştiğini söyledi.

Büyükelçi Kılıç, Faslı Merroune'nun 15 Temmuz gecesi Türk halkı ile birlikte sokağa çıkmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Jaouad Merroune, 15 Temmuz gecesi İstanbul'da darbecilerin ağır silahlarına karşı silahsız şekilde direnen vatandaşların arasındaydı. O gece, kendisini doğrudan hedef almayan bir saldırı karşısında sessiz kalmayı tercih edebilirdi. Ancak o, Türkiye'nin demokrasisini, seçilmiş yönetimini ve millet iradesini kendi meselesi olarak gördü. Türk arkadaşı ile tereddüt etmeden çıktığı sokakta, İstanbul Harbiye'de, Taksim'deki TRT İstanbul Radyosu binasının önünde asker kıyafeti giymiş hainlerin açtığı ateş sonucu, direnirken şehit düştü."

Program kapsamında ayrıca, 15 Temmuz gecesinde yaşanan tarihi direnişi, Türk milletinin demokrasi mücadelesini ve milli birliği yansıtan fotoğraflardan oluşan bir serginin açılışı yapıldı.

Davetliler sergiyi gezerek o geceye ilişkin deneyimlerini paylaştı.