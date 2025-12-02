Fas Su Bakanı Bereket'ten Türkiye'nin su yönetimi alanındaki deneyimine övgü

Fas Su Bakanı Nizar Bereket, Türkiye'nin su yönetimi alanındaki birikimini övgüyle anarak, Ankara'nın "su havzaları ve kaynaklarının yönetiminde engin deneyime sahip olduğunu" ifade etti.

Bereket, 1–5 Aralık tarihleri arasında Fas'ın Marakeş kentinde 100'den fazla ülkeden 1500 uzman ve yetkilinin katılımıyla düzenlenen 19. Dünya Su Konferansı'nda konuştu.

Fas Su Bakanlığı tarafından, Uluslararası Su Kaynakları Birliği ile iş birliği içinde "Değişen Bir Dünyada Su: İnovasyon ve Uyum" temasıyla gerçekleştirilen konferansta Bereket, Türkiye ve Çin'in su yönetimi alanındaki tecrübelerinin, sektörde karşılaşılan zorlukların aşılmasında ve somut sonuçlar elde edilmesinde kritik rol oynadığını vurguladı.

Çin, Fas ve Türkiye'nin deneyimlerinin bir araya gelmesinin, çeşitlilik ve bilgi zenginliği sunduğunu belirten Bereket, bu durumun konferans tartışmalarına mevcut küresel su sorunlarının ölçeğine uygun bir boyut kazandırdığını söyledi.

Bereket, konferansın, küresel ölçekte öncelik haline gelen su meselesinde uzmanlık ve deneyim paylaşımı için önemli bir platform sağladığına dikkat çekti.

Bereket, Dünya Su Konferansları serisinde rol alan kilit ortakların katkısının önemine değinerek, bir önceki oturuma ev sahipliği yapan Çin'in büyük ölçekli su altyapısı yatırımlarında örnek teşkil ettiğini, bir sonraki oturuma ev sahipliği yapacak Türkiye'nin ise su yönetimi konusunda kapsamlı bir deneyime sahip olduğunu vurguladı.

Ülkesinin su politikasını yalnızca teknik bir alan olarak değil, temelleri 1960'larda baraj inşası ve güçlü yönetim uygulamalarıyla atılan ulusal bir proje olarak gördüklerini ifade eden Bereket, Fas'ın uzun vadeli planlamanın yanı sıra iklim değişikliğinin etkileriyle mücadelede inovasyonu teşvik ettiğini dile getirdi.

Bereket, Fas'ın bu kapsamda 156 baraj inşa ettiğini, deniz suyunun tuzdan arındırılması projelerini ilerlettiğini, havzalar arası su transferine odaklandığını ve tarımda yapay zeka teknolojilerini benimsediğini aktararak, "İklim değişikliğiyle mücadele, dayanıklılık aşamasına doğru ilerlemek için kamu politikalarımıza entegre edildi." dedi.

Bereket ayrıca, su sektöründe olumlu sonuçlara ancak iş birliği ve cesur kararlar ile ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.