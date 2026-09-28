Haberler

Fas'ın kentlerinde İsrail'le normalleşmeye karşı Filistin için gösteri düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fas'ın Kazablanka, Meknes, Beni Mellal ve Tanca kentlerinde İsrail ile diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi planı protesto edildi. Göstericiler, Rabat ile Tel Aviv arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik düzeyine çıkarılması planından geri adım atılmasını istedi.

Fas'ın farklı kentlerinde düzenlenen gösterilerde, İsrail ile Fas arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi planı protesto edildi, Filistin'le dayanışma mesajları verildi.

Sivil toplum kuruluşu Filistin'e Destek ve Normalleşme Karşıtı Fas Cephesi'nin çağrısıyla ülkenin çeşitli kentlerinde gösteriler düzenlendi. Halk, Fas-İsrail ilişkilerindeki son gelişmeleri protesto etti.

Ülkenin batısındaki Kazablanka ile kuzeyindeki Meknes, Beni Mellal ve Tanca kentlerinde sokağa çıkan Faslılar, Filistin davasını destekleyen ve İsrail'le normalleşmeyi reddeden sloganlar attı.

Göstericiler, Rabat ile Tel Aviv arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi planından geri adım atılmasını istedi.

İsrail ile Fas arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi planı

İsrail Dışişleri Bakanlığından 16 Eylül'de yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz'ın New York'ta üçlü zirve gerçekleştiği bildirilmişti.

Üçlü zirvede, İsrail ile Fas arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi, her iki ülkenin diplomatik temsilciliklerinin büyükelçilik düzeyine çıkarılması ve büyükelçilerin atanması konusunda niyet beyan edildiği belirtilmişti.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari bağları geliştirmek için 2026 yılı sonuna kadar yatırımın korunması ve çifte vergilendirmenin önlenmesine ilişkin anlaşmalar imzalanmasının kararlaştırıldığı da aktarılmıştı.

Ayrıca iki ülke arasındaki uçuşların genişletilmesi ve gelecek aylarda üst düzey karşılıklı ziyaretlerin gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kalındığı ifade edilmişti.

2020 yılında Fas, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan, İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi kabul etmiş, bu ülkeler söz konusu süreci "Abraham Anlaşmaları" adı altında imzalanan anlaşmalarla resmileştirmişti.

Anlaşma kapsamında İsrail ile Fas, diplomatik ilişkileri başlatmış, Tel Aviv ve Rabat'ta karşılıklı olarak temsilcilik açmıştı.

Kaynak: AA
Burak Özçivit’ten aile pozu! Fahriye Evcen ve çocuklarıyla objektif karşısında

Ünlü çiftten aile saadeti! Burak Özçivit o kareyi paylaştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir'de 'Abi kapıyı tut' deyip dükkana sığındı! 15 yaşındaki çocuk saklandığı raftan çıkarılıp darp edildi

'Abi kapıyı tut' deyip rafın arkasına saklandı! Sonrası kamerada
Sami Yusuf İstanbul'da konser verdi, eserini Filistin soykırımı kurbanlarına ithaf etti

Sami Yusuf’tan İstanbul’da duygu yüklü konser: Filistin’i unutmadı
Zeynep Mestan'ın Vlahovic sözleri bomba: Onu transfer ederdim

Zeynep Vlahovic'i seçti, ortalık yıkıldı
Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi

Mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Trump'ın 'Her zaman düşünüyorum' çıkışına İran'dan 'Hazırız' yanıtı

Trump'ın "Her zaman düşünüyorum" çıkışına İran'dan "Hazırız" yanıtı
Mahsun Kırmızıgül söyledi, Halil Ergün efkârlandı

Usta oyuncuyu hiç böyle görmediniz! Mahsun söyledi, o efkarlandı
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı

Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı