Fas'ta çok katlı binanın çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Fas'ın kuzeyindeki Fes kentinde 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fas'ın kuzeyindeki Fes kentinde 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Fes kentinin Ayn Nakabi bölgesindeki Cennan Cerundi Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir bina sabah saatlerinde aniden çöktü.

Çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Tedavi için çevre hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun stabil olduğu aktarıldı.

Evin aniden çökmesi sonucu çevre binalarda yaşayanlar arasında büyük panik yaşandı.

Olay yerinde arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği, Faslı yetkililerin ise çökmenin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub
