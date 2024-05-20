Fas, Afrika Aslanı 2024 Tatbikatını Başlattı

Fas, Afrika kıtasının en büyük askeri tatbikatı kabul edilen "Afrika Aslanı 2024"ün başladığını duyurdu.

Fas Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu yıl 20'ncisi düzenlenen Afrika Aslanı tatbikatının 31 Mayıs'a kadar süreceği belirtildi.

Tatbikatın ABD ve Fas ordularının yanı sıra Afrika kıtası ve NATO üyesi ülkelerden orduların katılımıyla gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu askeri tatbikatın Fas'ın birkaç bölgesinde icra edileceği kaydedildi.

Afrika Aslanı 2024 tatbikatı kapsamında hava, kara ve denizde çeşitli taktiksel eğitimlerin gerçekleşeceğine vurgu yapılan açıklamada, özel kuvvetlerin ve hava kuvvetlerinin yapacağı eğitimlerin hem gece hem de gündüz olacağı ifade edildi.

Tatbikat kapsamındaki eğitimlerin bölgesel, kıtasal ve uluslararası düzeydeki güvenlik sorunları ve dönüşümleri doğrultusunda belirlendiğine işaret edilen açıklamada, bu tür tatbikatların Fas ve ABD silahlı kuvvetleri arasındaki güçlü ortaklığın göstergesi olduğuna dikkat çekildi.

Söz konusu tatbikatın Afrika kıtası düzeyinde en büyük olduğu aktarılan açıklamada, NATO'nun yanı sıra ABD, Fas ve yaklaşık 20 ülkeden 7 bin civarındaki unsurun yer alacağı kaydedildi.

İlki 2007 yılında Fas ve ABD silahlı kuvvetleri tarafından yapılan ortak tatbikat, ilerleyen yıllarda Avrupa ve Afrika'dan çeşitli ülkelerin de katılımıyla geleneksellik kazanmıştı.