Fars: İran'a ait bir yük gemisi, ABD'nin el koyma girişimine rağmen İran'a ulaştı
İran'a ait bir yük gemisinin, ABD donanmasının el koyma girişimine rağmen Umman Denizi'nden geçerek İran'a ulaştığı bildirildi.
İran'a ait bir yük gemisinin, ABD donanmasının el koyma girişimine rağmen Umman Denizi'nden geçerek İran'a ulaştığı bildirildi.
Fars Haber Ajansı'na göre, pirinç taşıyan İran'a ait bir dökme yük gemisi Umman Denizi'nden güvenle geçti.
ABD donanmasının el koyma girişiminde bulunduğu belirtilen geminin, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'ne bağlı unsurlar tarafından eskort edilerek İran'a ulaştığı belirtildi.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı