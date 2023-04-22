Farklı Ülkelerden 10 Sanatçı Dünya Günü'nde Ölü Deniz İçin Bir Araya Geldi

Farklı ülkelerden 10 grafiti sanatçısı, her yıl kutlanan Dünya Günü ile bölgedeki ekolojik krize dikkat çekmek için Ölü Deniz'in Kalia sahili yakınlarında duvar resimleri çizdi.

Farklı ülkelerden 10 grafiti sanatçısı, her yıl kutlanan Dünya Günü ile bölgedeki ekolojik krize dikkat çekmek için Ölü Deniz'in Kalia sahili yakınlarında duvar resimleri çizdi.

Arjantin, Paraguay, Yunanistan, Portekiz, Güney Afrika, İspanya ve ABD gibi ülkelerden 10 sanatçı, söz konusu proje için İsrail'e geldi. Sanatçılar, terk edilmiş bir askeri kışlayı, sanat eserleri için büyük beton tuvallere dönüştürdü.

SES 1 (İngilizce): CRAİG DERSHOWİTZ, Organizatör:

"Ölü Deniz endişe verici bir hızla kuruyor ve küçülüyor. Deniz, 15 yıl önceki ilk seyahatimdeki durumundan metrelerce içeri çekilmiş durumda. Küçülmüş ve suyu azalmış. Gelecek 30 ila 50 yılda bildiğimiz haliyle artık var olmayacak. Ayrıca küçülme yüzünden her yerde obruklar ortaya çıkmış. Bu durum insanlar için olduğu kadar çevre ve buradaki topluluklar için de kesinlikle tehlikeli."

SES 2 (İngilizce): OZ MONTANİA, Paraguaylı Sanatçı:

"Şimdi bu duvar resminde gördüğünüz gibi açık mavi olan bölge 1930'lardaki haritayı simgeliyor. Bu eskiden olduğu hali. Artık öyle değil. Bir sonraki harita ise koyu mavi. Koyu mavi olan 1996 haritasını simgeliyor. Artık o da yok. ve yeşil, yeşil renk ise bugün görülen durumu temsil ediyor. ve en koyu yeşil de yakın geleceği gösteriyor."

Ölü Deniz, deniz seviyesinin yaklaşık 430 metre altında olan ve kıyısı Dünya'nın en alçak karası olan hipersalin bir göl. Ölü Deniz, su kaynaklarının içme suyu ve sulama için kullanılması ve diğer bazı faktörler yüzünden endişe verici hızla küçülüyor.

İstatistikler, su seviyesinin her yıl 1,1 ila 1,2 metre alçaldığını ve 1976'daki boyutunun yaklaşık yarısı kadar olduğunu gösteriyor. Su çekildikçe, tuz kayalarından oluşan çorak manzara ve çok sayıda obruk ortaya çıkmış durumda.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kudüs'ten bildiriyor.(XHTV)