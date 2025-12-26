Haberler

Bolu'da "Dünün Gençleri, Bugünün Gençleriyle Buluşuyor" programı gerçekleştirildi

Bolu'da düzenlenen etkinlikte geçmişten günümüze yaşam tecrübeleri paylaşılarak kuşaklar arası etkileşim güçlendirildi.

Bolu'da düzenlenen "Dünün Gençleri, Bugünün Gençleriyle Buluşuyor" programında farklı kuşaklar bir araya geldi.

Bolu Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemal Keskin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Elif Özdal, Yurt Faaliyetleri Şube Müdürü Erol Erdem ile İzzet Baysal Vakıf Huzurevi Müdürü Talat Orbay Oflaz, vatandaşlar ve gençler katıldı.

Gerçekleştirilen söyleşilerde, geçmişten günümüze uzanan yaşam tecrübeleri aktarıldı, gençlerin bakış açıları, beklentileri ve hedefleri ele alındı.

Söyleşilerin ardından etkinliklerle kuşaklar arası etkileşimin güçlendirilmesi amaçlandı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
