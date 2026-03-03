Kolombiya'da eski FARC liderleri, çocukların zorla silah altına alındığını kabul etti

Kolombiya'da, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) örgütünün liderleri, uzun süren silahlı çatışma döneminde çocukların zorla silah altına alınmasındaki sorumluluklarını kabul ederek mağdur ailelerden özür diledi.

Kolombiya'da silah bırakan FARC eski lideri, "Timochenko" lakaplı Rodrigo Londono, yayımladığı videoda 18 binden fazla çocuğun zorla silah altına alınmasına atıfta bulunarak, bunun asla yaşanmaması gereken bir uygulama olduğunu belirtti.

Mağdur ailelerden özür dileyen Londono, "(Bu suçu) son FARC-EP komutanı olarak kabul ettiğimi bir kez daha yineliyorum. Bu tür durumların tamamen telafi edilemeyeceğini biliyorum ancak hakikatin tüm boyutlarıyla ortaya konulması ve örgütün çocukların silah altına alınmasına ilişkin politikasındaki sorumluluğumuzu üstlenmemizle, bunun bir daha asla tekrarlanmamasına katkı sunabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Özel Barış Yargısından (JEP) konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu suçta sorumluluğunu kabul eden isimlerin Londono ile sınırlı olmadığı belirtildi.

Açıklamada, eski FARC sekreterliğinde yer alan Pastor Alape, Milton de Jesus Toncel, Jaime Parra ve Julian Gallo'nun da sorumluluklarını kabul ettiği bildirildi.

JEP, FARC'ın 1971-2016 yıllarında 18 bin 677 çocuğu örgüte kattığını belgelemişti.

JEP

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında 24 Kasım 2016'da imzalanan ve daha sonra Senato ve Mecliste onaylanan barış anlaşmasının en önemli uygulama organlarından olan JEP, ülkede af yasasından yararlanamayan FARC militanları, ordu mensupları ve paramiliter güçleri yargılamakla yetkili.

Söz konusu anlaşmaya göre, örgüt mensuplarının sorunsuz şekilde siyaset yapabilmeleri için JEP'ten geçmeleri gerekiyor.

Hükümet ile FARC arasında yarım yüzyılı aşkın süren çatışmaları sona erdiren barış anlaşmasının en kritik uygulama mekanizmalarından biri olan JEP, 10 Şubat'ta FARC'ın sistematik biçimde gerçekleştirdiği adam kaçırma eylemlerini incelediği "Makro Vaka 01" başlıklı soruşturmayı tamamlamıştı.