FAO Türkiye'den Gençlere Yönelik Tarım Projeleri

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, gençleri biraz daha tarım ve gıdada yaşanan darboğazlar karşısında çözümün merkezinde tutacakları projeleri olacağını belirterek, "Bu yeni projelerde hem kırsaldaki hem de kentteki gençleri tarım ve gıda alanındaki ortak hedefler için bir araya getireceğiz." dedi.

Selışık, AA muhabirine, FAO Türkiye'nin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

FAO'nun 40 yılı aşkın süredir Türkiye'de faaliyet gösterdiğini ifade eden Selışık, ülkede bugüne kadar başta tarımda iklim değişikliği, su ve toprak gibi temel doğal kaynakların yönetimi, gıda güvenliği, hayvansal ve bitkisel üretim, ormancılık, balıkçılık, sürdürülebilir arazi yönetimi ve tohumculuk olmak üzere farklı alanlarda çalışmalarda bulunduklarını söyledi.

Selışık, Türkiye Ülke Ofisinin 2007 yılında Ankara'da açılan FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi ile ortak çalışmasının da büyük önem taşıdığını dile getirdi.

FAO-Türkiye Ortaklık Programları kapsamında 2009'dan bugüne kadar uyguladıkları 48 projeyle Türkiye'nin tarım ve gıda alanındaki deneyimini Orta Asya başta olmak üzere farklı bölgelere aktardıkları bilgisini veren Selışık, bu program aracılığıyla Türkiye'nin donör ülke olarak Orta Asya, Afrika ve Avrupa'daki yararlanıcı ülkelere projelerle 30 milyon dolar aktardığını, bunun dışında FAO öz kaynaklarının da olduğunu bildirdi.

Selışık, Türkiye'ye ayrılan kaynağa dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Türkiye için her iki yılda bir yenilenen projeler sayesinde hatırı sayılır miktarda finansal kaynak hibe olarak ayrılıyor. Bunlar sadece FAO'nun kendi öz kaynaklarından. Bir de Küresel Çevre Fonundan ülkeye kaynak getiriyoruz. Önümüzdeki süreçte çeşitlenen fon mekanizmaları sayesinde kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte ülkemize kazandırmak istediğimiz önemli miktarda hibe nitelikli bir bütçe daha olacak."

Dijital Köyler Projesi genişletilerek sürdürülecek

Selışık, başta üretimin sahibi çiftçiler olmak üzere kırsaldaki kadınlar, gençler ve çocuklar için de çabaladıklarını dile getirerek, yürütülen projelerle binlerce kişiye ulaştıklarını anlattı. Doğru bilginin çarpan etkisiyle daha çok kişiye ulaştığını vurgulayan Selışık, "Küçük bütçelerle büyük ve somut işler yapıyoruz. FAO'da, projelerdeki nihai faydalanıcıların en az yüzde 30'unun kadın olması istenir. Biz, projelerimizde bu oranı yüzde 50'ye kadar çıkarmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda tarımda dijitalleşmenin hız kazandığına işaret eden Selışık, 2026 yılı projelerine ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

"Şu anda Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile yürüttüğümüz Dijital Köyler Projesi'ni 2026'da genişleterek devam ettireceğiz. FAO Kooperatif Destek Programı'mızı ise finansal ve dijital alandaki yeni paydaşlarla beraber güçlendirmek istiyoruz. Kadınların ve özellikle kırsal kesimdeki gençlerin yeni gelir getirici faaliyetlerden faydalanmasına yönelik projelerimiz olacak. Gençleri biraz daha tarım ve gıdada yaşanan darboğazlar karşısında çözümün merkezinde tutacağımız projelerimiz olacak. Bu yeni projelerde hem kırsaldaki hem de kentteki gençleri tarım ve gıda alanındaki ortak hedefler için bir araya getireceğiz."

Yeni projeler yolda

Selışık, yakın zamanda Türkiye'nin "su verimliliği seferberliği", "sıfır atık" ve "nötr karbon" hedeflerine katkı sunabilecek projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını ifade ederek, "Bunlar gıda kayıp ve israfı, tarımsal atık yönetimi, tarımda doğa temelli çözümler, organik tarım, hayvan sağlığı ve refahı, tarımda biyoçeşitlilik ve biyoekonomi alanlarına odaklanıyor." dedi.

Dünyada gıda güvenliğiyle birlikte barış ve huzurun da sağlanacağına dikkati çeken Selışık, 2025 yılı Dünya Gıda Günü temasına atıfta bulunarak "hem daha iyi bir gıda hem de daha iyi bir gelecek için el ele çalışma" çağrısı yaptı.