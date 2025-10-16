FAO'nun 80. Yıl Dönümü ve Dünya Gıda Günü Kutlandı

Genel merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) 80. kuruluş yıl dönümü ve 16 Ekim Dünya Gıda Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

FAO Genel Direktörü Çü Dongyü'nün ev sahipliğindeki törene, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya Kraliçesi Letizia ve eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un da aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı.

Çü, açılış konuşmasında, "Dünya liderleri ve dünyanın her yerindeki insanlar, gıda hakkının temel bir insan hakkı olduğuna ve barışın gıda güvenliğinin ön koşulu olduğuna dair ortak inançla bir araya gelmeli." dedi.

FAO olarak 80 yılı aşkın süredir, gıda güvenliğinin insan onuruna öncelik verilmeden sağlanamayacağının bilincinde olduklarını dile getiren Çü, FAO'nun açlık, yıkım ve savaştan doğduğunu, açlığın sona ermesinin bırakacakları ortak ve insani mirasları olması gerektiğini söyledi.

Papa, "Sıfır Açlık" hedefine ulaşmanın sadece beyanatlarla olmayacağını vurguladı

Törende konuşan Papa 14. Leo da "Mevcut çatışmalar, gıdanın bir savaş silahı olarak kullanılmasını yeniden gündeme getirerek, FAO'nun son 80 yıldır yürüttüğü tüm farkındalık yaratma çalışmalarıyla çelişmektedir." ifadelerini kullandı.

Açlığın silah olarak kullanılmasının suç olduğunu vurgulayan Papa, "Devletlerin bir zamanlar üzerinde uzlaştığı, bilinçli olarak aç bırakmayı ya da gıdaya erişimi kasten engellemeyi savaş suçu olarak kabul eden anlayıştan gün geçtikçe uzaklaşıldığı görülmektedir." dedi.

Papa, uluslararası insancıl hukukun, sivillere ve halkın hayatta kalması için vazgeçilmez varlıklara saldırmayı kesinlikle yasakladığını hatırlattı.

Açlıkla mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Papa, "Bu şekilde devam edemeyiz. Bu skandala bir çare bulmak zorundayız. (BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri) 2030 Gündemi'nin tamamlanmasına 5 yıl kala, 'Sıfır Açlık' hedefine ulaşmanın sadece ciddi beyanlarla değil, gerçek bir iradeyle mümkün olduğunu kendimize şiddetle hatırlatmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Papa 14. Leo, Ukrayna, Gazze, Haiti, Afganistan, Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Yemen ve Güney Sudan gibi birçok noktada yoksulluğa, ölüme ve zorluklara mahkum edilenlerin unutulmaması, uluslararası toplumun buralardaki insanların acısını kendi acısı haline getirmesi gerektiğini kaydetti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Gazze'deki duruma dikkati çekerek, "Gazzelilerin acılarını hafifletmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız, bundan geri duramayız. Açlıktan ölenler oldu ve hızlı hareket etmezsek daha da fazla olacak. Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve yüzlerce kamyonun girebilmesi doğru. İtalya üzerine düşeni yapmaya hazır." dedi.

Tajani, Ekim 2026'da Roma'da ilk kez Avrupa-Akdeniz Su Forumu'na ev sahipliği yapacaklarını da bildirdi.

Bu arada, açılış konuşmalarının ardından törende, FAO'nun Türkiye'de destek verdiği arıcılıkla ilgili programa yönelik video da gösterildi.

Ayrıcı Dünya Gıda Günü dolayısıyla FAO Genel Direktörü Çü ile İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, genel merkezde yeni oluşturulan müzenin açılışını yaptı.