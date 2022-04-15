"Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları" filminin özel gösterimi yapıldı - Haberler

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"Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları" filminin özel gösterimi yapıldı

AA - Salih Şeref - Güncel
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'Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları' filminin özel gösterimi yapıldı

Sekiz kitaplık Harry Potter macerasının öncesini konu olan, "Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları" filminin özel gösterimi yapıldı.

Sekiz kitaplık Harry Potter macerasının öncesini konu olan, "Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları" filminin özel gösterimi yapıldı.

Sihir Dükkanı'nın ev sahipliğinde Nişantaşı City's sinemalarında gerçekleşen gösterime, oyuncu Bekir Aksoy, İbrahim Kendirci, Kaan Taşaner ve Çiğdem Batur'un yanı sıra filmin hayranları katıldı.

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Sihir Dükkanı kurucusu Nesim Oğuz, gala gösterimi gerçekleşen filmin dört yıldır hayranları tarafından heyecanla beklendiğini dile getirdi.

Oğuz, Türkiye'de çok fazla Harry Potter hayranı olduğuna dikkati çekerek, "Bu gece için etkinliğimize pek çok ünlü isim, influencer, Warner Bros.'un temsilcileri katılacak. Etkinliği duyurduktan kısa bir süre sonra biletler tükendi zaten." dedi.

Warner Bros.'un yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmen koltuğuna David Yates oturdu. Filmin oyuncu kadrosunda Eddie Redmayne, Jude Law ve Mads Mikkelsen yer aldı.

J.K. Rowling imzalı Fantastik Canavarlar serisinin üçüncü filmi "Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları", büyücülük dünyasını kontrol edip Muggle'ların sonunu getirmeyi planlayan Grindelwald'a karşı mücadele eden Albus Dumbledore, Newt Scamander ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.

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AA / Salih Şeref - Güncel

Çiğdem Batur, Harry Potter, Bekir Aksoy, Nişantaşı, Güncel, Haberler

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