Haberler

Fanatik Yahudilerden Batı Kudüs'teki Ziyaret Kilisesi'ne ırkçı saldırı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ayn el-Kerim Köyü'ndeki Ziyaret Kilisesi, fanatik Yahudiler tarafından hedef alındı. Saldırganlar, kilisenin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı ve bu olay, Kudüs'teki tekrarlanan dini ihlallerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Fanatik Yahudiler, Batı Kudüs'teki Ayn el-Kerim Köyü'nde yer alan Ziyaret Kilisesi'ne ırkçı saldırdı düzenledi.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir grup fanatik Yahudi gece saatlerinde Ayn el-Kerim'e baskın düzenledi.

İsrailliler, Ziyaret Kilisesi'nin duvarlarına ve yakınlarda bulunan araçlara İbranice "intikam" ve "İsrail'in kralı Davut yaşıyor" gibi ırkçı sloganlar yazdı.

Valilik açıklamasında, bu saldırının Kudüs'te fanatik Yahudiler tarafından dini ve kutsal mekanları hedef alan ve tekrarlanan ihlaller zincirinin bir halkası olduğu belirtildi.

Bu ihlaller kapsamında kilise ve camilere baskınlar düzenlendiği, dini makamlara saygısızlık edildiği, kentin tarihi ve dini kimliğini tehdit eden fiili bir yerleşim düzeni dayatılmaya çalışıldığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail polisinin ırkçı saldırıyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Fanatik Yahudiler, Müslümanların yanı sıra Hristiyanlara ait kutsal mekanlara da sık sık bu tür ırkçı saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı

Bu görüntü bugün çekildi!
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı