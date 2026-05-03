Falezlerdeki işgallerden 16'sına yıkım kararı

ANTALYA'nın en önemli doğal değerlerinden falezler üzerindeki betonarme yapı, asansör, merdiven, demir-çelik platformlar gibi 26 kaçak uygulamadan 16'sı için yıkım kararı alındığı, 8'iyle ilgili komisyonda karar verileceği belirtildi. Uygulamalardan 1'inin tam izinli çıktığı, 1 otelin yapı kayıt belgesinin de iptal edildiği kaydedildi.

Muratpaşa ilçesi sınırlarında denize sıfır, kentin en önemli doğal güzelliklerinden olan falezlerde son yıllarda kaçak yapı ve işgal sorunu yaşanıyor. Falezlerin 'Kesin Korunacak Hassas Alan' niteliğindeki bölümlerinde DHA'nın geçen şubat ayında gündeme getirdiği biri ahşap, diğeri betonarme ve asansörlü 2 barakaya ilişkin haberin ardından Muratpaşa Kaymakamlığı ile Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı tarafından 9 kilometrelik falezlerde inceleme yapıldı. İncelemeler neticesinde Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'nın, falezlerdeki kaçak yapılarla ilgili hazırladığı rapora göre, 26 ayrı noktada evsizlerin barakalarından lüks otellerin plaj yapılarına, kaçak asansörlerden kayalıklar içine yapılan tünellere çok sayıda kaçak uygulama tespit edildi. Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü gibi ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen rapordaki 26 noktayla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan resmi işlemlerle alakalı açıklamada bulunuldu.

16 NOKTA İÇİN YIKIM KARARI

Falezlerin Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki (DHTA) alanlar olduğu belirtilen açıklamada; 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa aykırı olarak yapılmış izinsiz uygulamalar hakkında, bahse konu alanların 'Karaalioğlu 1'inci Derece Doğal Sit Alanı', 'Lara Kıyı Bandı-Kesin Korunacak Hassas Alan', 'Lara Kıyı Bandı-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ve 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olmak üzere 4 farklı statü sınırı içinde kaldığına dikkat çekildi. Rapordaki 26 noktadan 16'sı için yıkım kararı verildiği, bu 16 noktadan 10'unun izin başvurularının değerlendirme sürecinde olduğu, 8 noktadaki işgallerle ilgili başvuruların önümüzdeki komisyonda görüşüleceği ifade edildi.

Yıkım kararı verilen 6 kaçak işgalle ilgili 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 9, 16 ve 65'inci maddeleri ile ilgili diğer hükümleri uyarınca ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması ve ilgili idarece 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca gerekli işlemlerin yapılması istendi.

8 KAÇAK UYGULAMA, KOMİSYON KARARINI BEKLİYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın raporundaki 8 noktayla ilgili de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Muratpaşa Belediyesi'nden İmar Kanunu'na göre yapı tatil zaptı, fotoğraf, mühürleme tutanağı talep ettiği ve Antalya 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun ilk toplantısında görüşüleceği kaydedildi.

BİR OTELİN YAPI KAYIT BELGESİ İPTAL

Rapora ilişkin 26 nokta arasındaki Gençlik Mahallesi'ndeki otelin bulunduğu alanın ise Doğal Sit Alanı dışında kaldığı belirtilerek, izinsiz uygulamalarla ilgili inceleme yapıldığı, müdürlüğe bağlı İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğü tarafından alınan 2019 yılına ait yapı kayıt belgesinin iptal işleminin yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 'Lara Kıyı Bandı Nitelikli Doğal Koruma Alanı' içindeki Şirinyalı Mahallesi'nde otel altındaki uygulamalarla alakalı, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı doğrultusunda hazırlanan mimari proje ve vaziyet planının, Antalya 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunu kararı ile uygun bulunduğu belirtildi. 4 bin 916 metrekare yüz ölçümlü DHTA alanı için 2023 yılında 3 yıllığına 'Kullanma İzni Sözleşmesi' imzalandığı, Muratpaşa Belediye Başkanlığı tarafından da asansör, lokanta ve spor yapısı için 2024 yılında yapı ruhsatı düzenlendiği kaydedildi.

KORUMA STATÜSÜ İÇİN JEOSİT ÖNERİSİ

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Dipova, falezlerin 'Tufa Kıyı Falezi' özelliğiyle dünyada tek olduğunu söyledi. Çok nadir bir kayaç olan tufa kayacının çok kıymetli olduğunu belirten Prof. Dr. Dipova, "Silüetin kapanmaması gerekiyor. Denizden baktığınızda, bir tekne turunda falezin tamamını görebilmeli, inceleyebilmelisiniz. Bir de burada doğal habitat var, kuşundan yılanına, Akdeniz fokundan yarasalarına kadar. Gelişen teknoloji şu anda insan tahribatını artırmaya başladı. Bir şekilde asansör yapıyor, merdiven yapıyor ve tahribat arttı. Antalya falezlerinin hak ettiği koruma statüsü jeosittir. Bu yapılar masum gibi görünüyor. Hafif yapılar, sökülebilir yapılar. Fırtına dönemlerinde sağlamlığı sağlayabilmek için mecburen demir kullanılıyor. Demir de tuzlu suyun içinde çok kısa sürede pas tutuyor ve bu paslar kayanın üzerine akıyor, o kaya çevresindeki habitat zarar görüyor. Bu kaya herhangi bir kaya değil, dünyada çok nadir bulunan bir kaya. Antalya tufa kıyı falezi kadar olmasa dahi herhangi alelade bir falezde dahi bunları yapmak mümkün değil" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı