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Bakan Gürlek: 2006'daki faili meçhul cinayet aydınlatıldı, 3 şüpheli gözaltında

Bakan Gürlek: 2006'daki faili meçhul cinayet aydınlatıldı, 3 şüpheli gözaltında
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2006 yılında faili meçhul kalan ve kimsesizler mezarlığına defnedilen cesedin, kayıp Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun DNA testiyle tespit edildiğini açıkladı. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, 2006'dan bu yana faili meçhul kalan ve kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen cesedin, yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun tespit edildiğini belirterek, "Gülcan Yazıcı'nın öldürülmesine ilişkin şüpheli 3 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş ve adli süreç başlatılmıştır" dedi.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bafra Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü çalışmalar neticesinde 2006 yılından bu yana faili meçhul kalan ve kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen bir kadın cesedinin, yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı kardeşimize ait olduğu kesin olarak tespit edilmiştir. Bakanlığımız bünyesinde hayata geçirdiğimiz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde yaşanan bu gelişme; devletimizin hiçbir dosyayı karanlıkta bırakmayacağının en somut kanıtıdır" dedi.

'1000 KİŞİLİK KAYIP LİSTESİ İNCELENDİ'

Gürlek, "Kapsamı genişletilen araştırmalarla 1000 kişilik kayıp listesi ve tüm bağlantıları iğneyle kuyu kazar gibi inceleyen ekiplerimiz, DNA eşleşmesiyle gerçeği gün yüzüne çıkarmıştır. Gülcan Yazıcı'nın öldürülmesine ilişkin şüpheli 3 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş ve adli süreç başlatılmıştır. Olayın aydınlatılması için titiz bir soruşturma yürüten Bafra Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; adalet teşkilatımız tüm faili meçhullerin üzerine gitmeye, failler yargı önünde hesap verene kadar her dosyanın takipçisi olmaya kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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