Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı olarak atandı

Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı olarak atandı
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Burhanettin Duran'ın İletişim Başkanlığı'na getirilmesinin ardından Fahrettin Altun'un yeni görevi belli oldu. Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı olarak atandı

7 yıl İletişim Başkanlığı görevini yürüten Fahrettin Altun, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı olarak atandı.

İLETİŞİM BAŞKANI DEĞİŞTİ

Yeni atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 7 yıldır İletişim Başkanlığı görevini yürüten Fahrettin Altun görevini Prof. Dr. Burhanettin Duran'a teslim etti.

FAHRETTİN ALTUN, TİHEK BAŞKANI OLDU

Altun'un da yeni görevi belli oldu. Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı (TİHEK) olarak atandı. Yeni göreve atanmasının ardından ilk yaptığı açıklamada Altun şu ifadeleri kullandı: "25 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle başladığım ve yaklaşık 7 yıldır sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla ayrılmış bulunuyorum.

Bu görevi bana tevdi eden, güvenen ve desteğini bir gün dahi esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyor, görevim süresince hep yanımda hissettiğim aileme, Türkiye İletişim Modeli'nin inşası sürecinde hep birlikte emek verdiğimiz çalışma arkadaşlarıma ve hakikat mücadelesinin yılmaz neferleri olan tüm medya mensuplarına canıgönülden teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini devralan Dışişleri Bakan Yardımcımız, kıymetli kardeşim Prof. Dr. Burhanettin Duran'a çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Kendisiyle uzun yıllar omuz omuza çalıştık, Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde birlikte varlık gösterdik. Görevi kendisine devretmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Son olarak, şahsımı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı görevine layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyor, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'muzun tüm üyelerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum."

Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı olarak atandı

Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Verdiğim vergiler, tüm çaldıklarınız Haram zıkkım olsun

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıHakan Kaplan:

güle güle O?

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
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