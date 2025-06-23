Fahrettin Altun'dan Ahmet Selim Tuncer için Başsağlığı Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vefat eden yapımcı ve yönetmen Ahmet Selim Tuncer için başsağlığı diledi. Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Tuncer'in ailesine ve sanat camiasına taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hayatını kaybeden yapımcı ve yönetmen Ahmet Selim Tuncer'e rahmet diledi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün vefat eden ve bugün son yolculuğuna uğurlanan yapımcı ve yönetmen Ahmet Selim Tuncer'e Allah'tan rahmet diliyor, değerli ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
Savaşta ABD'yi Hürmüz Boğazı korkusu sardı

Savaşta ABD'yi korku sardı! Beyaz Saray: Aptallık olur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İranlı gazeteci Mofatteh: İran, Kuveyt ve Bahreyn'e saldırıp ABD'nin bıraktığı silahları alabilir

"Tahran, ABD'ye hasar vermek için iki ülkeye daha saldırabilir"
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Fransa'da iki ünlü markanın kıymasında salmonellla tespit edildi

İki ünlü kıyma markası acil toplatılıyor! İçinden çıkan endişe verici
Ali Koç rekor diyerek açıklamıştı! Fenerbahçe'ye dev sponsorluk geliri

Rekor diyerek açıklamıştı! Adidas'tan kazanılacak gelir ortaya çıktı
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

Skandal görüntü! Gösteriler sırasında Türk bayrağını çiğnediler
İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz

Bakan canlı yayında açık açık söyledi! İşte İsrail'in asıl planı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.