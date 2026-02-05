Haberler

Piyanist Fahir Atakoğlu CSO Ada Ankara'da sahne aldı
Dünyaca ünlü piyanist Fahir Atakoğlu, CSO Ada Ankara'da özel caz repertuvarını müzikseverlerle paylaştı. Konserde Atakoğlu'na ekibiyle birlikte kendi bestelerine de yer verileceği belirtildi.

Dünyaca ünlü piyanist, müzisyen ve besteci Fahir Atakoğlu, özel caz eserlerinden oluşan repertuvarını müzikseverlerle buluşturdu.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, Atakoğlu'na Volkan Öktem, Alp Ersönmez ve vokalist Seçil Akmirza eşlik etti.

Konser öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Atakoğlu, "Çalıştığım müzisyenlerle birlikte müziğimi her zaman başka bir seviyeye çıkarmak istiyorum. Bu akşam da öyle bir akşam olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Atakoğlu, birlikte sahne alacağı ekiple konser vermenin heyecanını taşıdığını dile getirerek, "Bu projede, beraber çalıştığım bütün arkadaşlarımın da kendi kompozisyonları ve bestelerine yer vermek istedik. Bir grup olmak ve o grupla beraber kendi bestelerimizi birlikte çalmak, sadece benim değil hepimizin besteleri olsun istedik. Güzel bir çekirdek oluşturduğumuza inanıyorum." diye konuştu.

Bu ekiple birlikte yeni bir albüm yapmayı planladıklarını belirten Atakoğlu, albümü daha önce verdikleri ve ilerleyen süreçte verecekleri konserlerin şekillendireceği bilgisini paylaştı.

Atakoğlu'nun uluslararası alanda beğeni toplayan caz bestelerinin yer aldığı konser, dinleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
