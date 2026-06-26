Gaziantep'te tekstil fabrikasında içme suyundan zehirlenen 25 işçi hastaneye kaldırıldı

GAZİANTEP'te bir tekstil fabrikasında içme suyundan içip, rahatsızlanan 25 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde 5'inci Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikadaki içme suyunu kullanan işçilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti oluştu. Bunun üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen ambulanslarla 25 işçi, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan işçilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı