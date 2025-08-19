Fabrikada Makineye Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir fabrikada çalışırken makineye sıkışan 33 yaşındaki işçi Kutluay Gümüş, hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çalıştığı fabrikada bir makineye sıkışarak yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
75. Yıl Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi 25. Cadde'de metal ve plastik parça üretimi üzerine faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan Kutluay Gümüş (33) makineye sıkışması sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Gümüş, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gümüş, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel