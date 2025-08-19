Fabrikada Makineye Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir fabrikada çalışırken makineye sıkışan 33 yaşındaki işçi Kutluay Gümüş, hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çalıştığı fabrikada bir makineye sıkışarak yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

75. Yıl Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi 25. Cadde'de metal ve plastik parça üretimi üzerine faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan Kutluay Gümüş (33) makineye sıkışması sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Gümüş, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gümüş, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor

Süper Lig'e hoş geldin Ziyech! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oval Ofis'te ses getiren kare! Herkes aynı yorumda bulunuyor

Oval Ofis'te tarihi gün! Fotoğrafa bakan herkes aynı yorumu yapıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.