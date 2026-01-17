Haberler

ABD Havacılık İdaresinden Pasifik'in doğusu için

ABD Federal Havacılık İdaresi, Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki bölgeye yönelik askeri eylemler ve uydu navigasyonu müdahaleleri konusunda hava yolu operatörlerini uyardı. Yayınlanan NOTAM ile havacılar, Meksika, Orta ve Güney Amerika yakınlarındaki uçuşlarda dikkatli olmaya davet edildi.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Amerikan hava yolu operatörlerini Pasifik Okyanusu'nun doğusunda, Meksika, Orta ve Güney Amerika'nın yakınında uçarken askeri eylemler ve uydu navigasyonu müdahalelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

FAA, Doğu Pasifik için NOTAM (havacılara bildiri) yayımladı.

NOTAM'da havacılar, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda Meksika, Orta Amerika ve Güney Amerika'nın bir bölümünün yakınında uçarken dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Söz konusu bölgede askeri eylemler ve uydu navigasyonu müdahalelerinin olabileceği bildirildi.

NOTAM, 60 gün boyunca yürürlükte olacak.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler Bölgesi'ndeki ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi, petrol tankerlerine el koyması ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
