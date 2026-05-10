EFES-2026 tatbikatı kapsamında Bandırma'dan F-16'lar havalandı

Bandırma'dan havalanan F-16 savaş uçakları, EFES-2026 tatbikatı çerçevesinde hava destek harekâtı ve hedef vurma yeteneklerini test ediyor. Tatbikat, Türk Silahlı Kuvvetlerinin müşterek harekât kabiliyetini geliştirmeyi amaçlıyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 savaş uçakları, EFES-2026 tatbikatı kapsamında Bandırma'dan havalandı.

Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen EFES-2026 tatbikatı kapsamında, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde konuşlu 6'ncı Ana Jet Üssü Komutanlığında görevli pilotlar ve teknik personel, sabahın erken saatlerinde uçuş hazırlıklarını tamamladı.

Üs Komutanlığında brifing alan pilotlar, bakım ve mühimmat kontrollerinin ardından piste çıktı.

Kol uçuşuyla havalanan F-16 savaş uçakları, İzmir'de icra edilen tatbikat sahasına intikal etti.

Belirlenen hedefler Hava Kuvvetleri unsurları tarafından imha edildi.

Tatbikatta, hava destek harekatı, hedef vurma, yakın hava desteği ve koordineli operasyon kabiliyetlerinin test edilmesinin amaçlandığı öğrenildi.

Gerçeğini aratmayan senaryoların uygulandığı tatbikatta, Türk Silahlı Kuvvetlerinin müşterek harekat kabiliyetinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Hava unsurlarının yanı sıra kara ve deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin de görev aldığı tatbikatın belirlenen program kapsamında sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, pilotların uçuş öncesi hazırlıklarını ve F-16 savaş uçaklarının uçuşa hazırlık sürecini görüntüledi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın
