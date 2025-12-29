Haberler

Çanakkale'de Kız Öğrenci Pansiyonunda Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 26 Öğrenci Hastaneye Başvurdu

Ezine'deki özel bir yükseköğrenim kız pansiyonunda aynı yemekten yiyen 55 öğrenciden 26'sı baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. 7 öğrencinin tedavisi sürüyor.

Çanakkale Valiliği, Ezine ilçesinde bulunan özel bir yükseköğrenim kız öğrenci pansiyonunda gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"29 Aralık 2025 günü saat 19.40 sıralarında, İlimiz Ezine ilçesinde bulunan özel bir yükseköğrenim kız öğrenci pansiyonunda, 55 kişinin aynı yemekten tüketmesinin ardından 26 öğrenci baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri ile Ezine Devlet Hastanesine başvurmuştur. Hastaneye başvuran öğrencilerden 19'u tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 7 öğrencinin tedavi ve takibi devam etmektedir. Öğrencilerin genel sağlık durumları iyi olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

