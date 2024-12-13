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Ezine Belediyesi, Altın Karınca Ödülleri Töreninde İki Ödül Aldı

Ezine Belediyesi, Altın Karınca Ödülleri Töreninde İki Ödül Aldı
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Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 10. Altın Karınca Ödülleri töreninde Ezine Belediyesi, İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi ile Şehir Planlama ve Altyapı kategorilerinde ödüller kazanarak başarılarını taçlandırdı.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen Altın Karınca Ödülleri töreninde Ezine Belediyesi 2 ödül aldı.

İstanbul'da, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki törende 10. Altın Karınca Ödülleri sahiplerini buldu.

Afet Yönetimi, Akıllı Şehir Uygulamaları, İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi, Kentsel Tasarım ve Mimari, Kültür ve Sanat, Sosyal Hizmetler, Şehir Planlama ve Altyapı, Ulaşım ve Hareketlilik, Yerel Kalkınma, Yönetişim ve Katılımcılık olmak üzere 10 kategoride 55 proje ekibi ödüllerini MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in elinden aldı.

Ezine Belediyesine, İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi kategorisinde "Güneş Enerjisi ile Temiz Çevre Temiz Ezine", Şehir Planlama ve Altyapı kategorisinde "Sıvılaşma Haritası ve Riskli Alan Tespiti" proje ile 2 ödül verildi.

Belediye Başkanı Güray Yüksel, gazetecilere, bu ödüllerin kendilerini motive ettiğini söyledi.

Yarışmaya 7 projeyle başvurduklarını belirten Yüksel, "Çanakkale Belediyesi de bir ödül aldı, herkesi kutluyorum. İnşallah tüm Çanakkale ve ilçelerinde ödül alan belediyeler artar." dedi.

Kaynak: AA / Ercan Özçetin - Güncel
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