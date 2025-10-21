Eyyüp Kadir İnan'dan Yassıada Zihniyetine Tepki

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Yassıada zihniyeti hala diri. Kökü kuruyana kadar her türlü hukuki ve demokratik mücadelemiz sürmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

İnan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarına tepki gösterdi.

İnan, şunları kaydetti:

"Dün Ali Mahir Başarır'ın kelime oyunlarıyla korkakça söylediğini bugün Özgür Özel ağzı köpürerek söylüyor. Sesinin bu kadar yüksek çıkması Silivri'deki efendisinin gün geçtikçe zorlaşan durumundan. Yassıada zihniyeti hala diri. Kökü kuruyana kadar her türlü hukuki ve demokratik mücadelemiz sürmeye devam edecek."