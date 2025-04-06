Eyyüp Kadir İnan'dan AA'nın 105. Yılına Özel Kutlama

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Anadolu Ajansının (AA) 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İnan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan, Kurtuluş Savaşı sırasında ortaya koyduğu büyük cesaret ve gayretle Milli Mücadele'nin şanlı destanına güç veren, yayınladığı 'Kanıt' kitabıyla katil devlet İsrail'in soykırım suçunu işlediğini Uluslararası Ceza Mahkemesinde ispatlayan Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yılını tebrik ediyorum. Tarafsız habercilik anlayışıyla ülkemizde ve tüm dünyada yaptıkları çalışmalarda başta Sayın Serdar Karagöz olmak üzere tüm mensuplarına başarılar diliyorum."