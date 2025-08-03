Eyyübiye'de Otomobil Kazasında 5 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Akabe Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 41 ABS 837 plakalı otomobil ile 63 FB 797 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
Bomba iddia: Çeçen lider Kadirov, Bodrum'da intihara kalkıştı

Çeçen lider Kadirov, Bodrum'da intihara kalkıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sular çekildi, Sünnet Gölü kuruma noktasına geldi

Doğal güzelliği ile meşhur göl kuruma noktasına geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.