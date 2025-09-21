Haberler

Eyyübiye'de İki Aile Barıştı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, aralarında husumet bulunan Kılıç ve Demir aileleri, MHP Milletvekili İbrahim Özyavuz ve kanaat önderlerinin girişimleriyle barış yemeği düzenleyerek kavgalı geçmişlerini geride bıraktı.

Kent merkezinde geçen yıl 4 kişinin ağır yaralandığı kavganın ardından Kılıç ile Demir aileleri arasında husumet başladı.

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz ile kanaat önderleri Ahmet Akay, Emin Yetim ve Mehmet Ekinci barış için girişimde bulundu.

Ailelerin ikna edilmesinin ardından Bozhöyük Mahallesi'nde barış yemeği düzenlendi.

Salavat getirerek Kur'an-ı Kerim'in altından geçen taraflar, okunan duanın ardından kucaklaşarak aralarındaki husumeti bitirdiklerini belirtti.

Milletvekili Özyavuz, burada yaptığı konuşmada, barışa katkı sunan iki tarafa da teşekkür ederek, "Barış ve kardeşlik şuuruyla hareket eden her iki ailemize de yürekten teşekkür ediyorum. Aynı zamanda barış ortamının sağlanmasına vesile olan kanaat önderlerimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
