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Eyyübiye'de 1 Ton 200 Kilogram Süresi Geçmiş Tavuk Eti Ele Geçirildi

Eyyübiye'de 1 Ton 200 Kilogram Süresi Geçmiş Tavuk Eti Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 1 ton 200 kilogram tavuk eti bulundu. Gıda Kontrol Birimi ve Zabıta ekipleri, ele geçirilen etlere imha edilmek üzere el koyarken, işletmeye de idari ceza uygulandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimde 1 ton 200 kilogram son kullanma tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ile Eyyübiye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Gıdacılar Sitesi'ndeki bir depoda denetim gerçekleştirdi.

Denetimde son kullanma tarihi geçmiş 1 ton 200 kilogram tavuk eti bulundu.

Tavuk etlerine imha edilmek üzere el konulurken işletmeye de idari ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Mustafa Bayar - Güncel
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