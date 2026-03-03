Haberler

Eyüpsultan'da Hafriyat Kamyonu Devrildi, Trafik Kaza Nedeniyle Aksadı

Güncelleme:
Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde bir hafriyat kamyonu, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Olay nedeniyle yol trafiğe kapandı. Durumun ciddiyetinden dolayı bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın detayları ve yol durumu hakkında bilgi verilmeye devam ediliyor.

Eyüpsultan TEM Otoyolu Edirne İstikametinde şoförün kontrolünü kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi. TEM Otoyolu'nda trafik oluştu. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
