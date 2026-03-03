Eyüpsultan'da Hafriyat Kamyonu Devrildi, Trafik Kaza Nedeniyle Aksadı
Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde bir hafriyat kamyonu, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Olay nedeniyle yol trafiğe kapandı. Durumun ciddiyetinden dolayı bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın detayları ve yol durumu hakkında bilgi verilmeye devam ediliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı