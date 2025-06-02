Eyüpsultan'da Yakıt Tankeri Yaya Çarptı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Baran AKKAYA-Emin YEŞİL/İSTANBUL, - EYÜPSULTAN'da cadde de karşıdan karşıya geçen Ahmet Gedik'e yakıt tankeri çarptı. Kaza sonrasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gedik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza saat 16.00 sıralarında Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden Aykut D. idaresindeki 34 BMG 550 plakalı yakıt tankeri, yaya olarak karşıdan karşıya geçen Ahmet Gedik'e çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ağır yaralandığını belirlediği Ahmet Gedik, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gedik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarıın ardından, kaza yapan TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı normale döndü. TIR sürücüsü Aykut D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.