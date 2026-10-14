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Eyüpsultan'da yağışta taşan rögara düşen kamyonetin şoförü yardım istedi

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Eyüpsultan'da yağışta taşan rögara düşen kamyonetin şoförü yardım istedi
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İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran kuvvetli sağanak nedeniyle yollar göle dönerken sürücüler zor anlar yaşadı. Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarı'nda taşan rögara düşen kamyonetin şoförü, göle dönen yolda çevredekilerden yardım istedi.

EYÜPSULTAN'da seyir halindeki kamyonet, yağış nedeniyle kapağı açılan rögara düştü. Kamyonet şoförü, göle dönen yolda yardım bekledi.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran kuvvetli sağanak nedeniyle yollar göle dönerken sürücüler zor anlar yaşadı. Eyüpsultan, Mithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarı'ndaki rögar, yağış nedeniyle taştı. Bu sırada caddeden geçen kamyonet rögara düştü. Kamyonet şoförü, aracın kapısını açarak çevredekilerden yardım istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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