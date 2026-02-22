Eyüpsultan'da 3 ayrı iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Eyüpsultan'da, bitişik 3 ayrı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pirinççi Mahallesi Pirinççi Yolu Sokak'ta kömür üretilen iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler, iş yerinin bitişiğindeki plastik kova fabrikası ile çöp kamyonu tamir ve bakım servisine sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerlerinde hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.