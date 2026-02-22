Haberler

Eyüpsultan'da 3 ayrı iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Eyüpsultan'da Pirinççi Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, kömür üretilen iş yerinden başlayarak yanındaki plastik kova fabrikası ve çöp kamyonu tamir servisinde hasara yol açtı.

Eyüpsultan'da, bitişik 3 ayrı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pirinççi Mahallesi Pirinççi Yolu Sokak'ta kömür üretilen iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler, iş yerinin bitişiğindeki plastik kova fabrikası ile çöp kamyonu tamir ve bakım servisine sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerlerinde hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
