Haberler

Eyüpsultan'da TIR alev alev yandı

Eyüpsultan'da TIR alev alev yandı
Güncelleme:
Eyüpsultan'da hareket halindeki bir TIR'da çıkan yangında şoför Serdar Demir, aracını durdurup kendini dışarı atarak yangından kurtuldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

EYÜPSULTAN'da hareket halindeki TIR'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Şoförün durumu farkederek araçtan inmesinin ardından TIR alev alev yandı.

Yangın, Okmeydanı- Hasdal Bağlantı Yolu üzerinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar Demir'in kullandığı TIR'ın sağ tarafından dumanlar çıkmaya başladı. TIR, kısa süre içinde alev alev yanmaya başladı. Alevleri fark eden şoför, kendini dışarı atarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına su ve köpük sıkarak müdahale etti. Yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. TIR'ın alev alev yandığı anlar kameralara yansıdı. TIR'ın kupası kullanılmaz hale geldi.

'KENDİMİ DIŞARIYA ATMASAM YANABİLİRDİM'

TIR şoförü Serdar Demir, "Aracın sağ tarafından bir anda yangın çıkmaya başladı. Ben de yolu kapatmamak için ortada durdum. Kendimi bir dakika içerisinde dışarı atmasam belki ben de yanabilirdim. Kendimi anca kurtarabildim. Yangını da sonradan fark ettim. Sağ taraftan yanmaya başlayınca ben direk durdum. Neden çıktı anlamadım" dedi.

Yangın nedeniyle Okmeydanı- Hasdal Bağlantı Yolu üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

