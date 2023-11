Eyüpsultan'da tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren sanığa 24 yıl hapis istemi

Eyüpsultan'da tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mert Can Aydın'ın yargılanmasına devam edildi. Savcı, Mert Can Aydın'ın 'Üst soyu kasten öldürme' suçundan 24 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mert Can Aydın getirildi. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.Duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada olay günü Mert Can Aydın'ın, babası Kenan Aydın'ın evinde tartışma yaşadığı, baba Aydın'ın oğlu Mert Can'a tokat atması üzerine tartışmanın kavgaya dönüştüğü anlatıldı. Maktul Kenan Aydın'ın kavga sırasında bastonla kafasına vurarak Mert Can Aydın'ı darbettiği anlatılan mütalaada, Mert Can Aydın'ın yanında bulundurduğu bıçağı savurarak 6 bıçak darbesiyle babasını yaraladığı ifade edildi. Kenan Aydın'ın aldığı bıçak darbeleri sonrası hayatını kaybettiği belirtildi. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapor doğrultusunda Kenan Aydın'ın göğsüne isabet eden 2 kesici, delici aletin oluşturduğu yaralanmaların ayrı ayrı ve tek başına öldürücü nitelikte olduğu, ölümün nedeninin kesici delici alet yaralanmasına bağlı iç organ yaralanmasında gelişen iç kanama olduğu anlatıldı.

SUÇU YOĞUN HAKSIZ TAHRİK ALTINDA İŞLEDİĞİ BELİRTİLDİ

Mütalaada, sanığın uyuşturucu madde kullanımı ve çalışmamasından kaynaklı maktul Kenan Aydın'ın sanığa kötü davrandığı anlatıldı. Tanık beyanlarına da yer verilen mütalaada, baba Aydın'ın oğlu Mert Can'a hakaret ederek, evden çıkarmaya çalıştığı ve sanığa tokat atması üzerine olayın yaşandığı ifade edildi. Mütalaada sanığın eylemi yoğun haksız tahrik etkisi altında öldürmeye elverişli bıçak darbeleriyle gerçekleştirdiği belirtildi.

24 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcı sanık Mert Can Aydın'ın 'Üst soyu kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

"AİLEMİN BENİ AFFETMESİNİ DİLİYORUM"

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Mert Can Aydın, "Çok pişmanım. Ailemin beni affetmesini diliyorum" dedi. Mahkeme heyeti Mert Can Aydın'ın tutukluluk halinin devamın karar vererek sanık avukatının mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Mert Can Aydın'ın haksız tahrik altında 'Üst soyu kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.