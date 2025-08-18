Eyüpsultan'da Taksiciye Yapılan Silahlı Saldırı Sonrası Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'da silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden taksi sürücüsü Sefer Kaya'nın olayına karışan zanlı M.E.İ, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Olay sonrası taksicilerin protestosu dikkat çekti.

Eyüpsultan'da taksicinin silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Mithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarı'nda 34 TBC 07 plakalı taksinin sürücüsü Sefer Kaya'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli M.E.İ'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Olay sonrasında cep telefonunu kırdığı tespit edilen şüphelinin emniyette susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Zanlı, adliyeye sevk edildi.

Olay

Mithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarı'nda 34 TBC 07 plakalı taksinin sürücüsü Sefer Kaya, silahlı saldırıya uğrayarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Yapılan çalışmalarda polis, saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla şüpheli M.E.İ'yi gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirmişti.

Olaydan sonra taksiciler konvoy oluşturarak bir süre korna çalıp saldırıyı protesto etmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu

Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deha'nın Karga'sı Taner Rumeli 13 yıllık aşkıyla dünyaevine girdi

13 senelik aşkta mutlu son! Ünlü oyuncu dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.