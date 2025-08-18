Eyüpsultan'da Taksiciye Yapılan Silahlı Saldırı Sonrası Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
Eyüpsultan'da silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden taksi sürücüsü Sefer Kaya'nın olayına karışan zanlı M.E.İ, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Olay sonrası taksicilerin protestosu dikkat çekti.
Eyüpsultan'da taksicinin silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.
Mithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarı'nda 34 TBC 07 plakalı taksinin sürücüsü Sefer Kaya'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli M.E.İ'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Olay sonrasında cep telefonunu kırdığı tespit edilen şüphelinin emniyette susma hakkını kullandığı öğrenildi.
Zanlı, adliyeye sevk edildi.
Olay
Mithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarı'nda 34 TBC 07 plakalı taksinin sürücüsü Sefer Kaya, silahlı saldırıya uğrayarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Yapılan çalışmalarda polis, saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla şüpheli M.E.İ'yi gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirmişti.
Olaydan sonra taksiciler konvoy oluşturarak bir süre korna çalıp saldırıyı protesto etmişti.