Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: Genç Adam Hayatını Kaybetti

EYÜPSULTAN'da Nesimi Acar'ın (20) sokak ortasında öldürüldüğü silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 30 Ağustos saat 23.00 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Nesimi Acar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Acar'ı hastaneye kaldırdı. Karnından ve bacağından iki kurşunla vurulduğu öğrenilen Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptığı çalışmalarda biri dolu, ikisi boş olmak üzere üç mermi kovanı buldu. Olayın ardından polis, şüphelileri yakalayarak gözaltına alırken olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, sokakta yürüyen saldırganın bir süre sonra silahını çekerek üst üste ateş ettiği görülüyor. Silah sesleriyle ortalıkta panik yaşandığı ve Acar'ın vurulduğu da görüntülerde yer alıyor.