Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Eyüpsultan'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Akşemsettin Mahallesi Heves Sokağı'nda oturan Muammer Öztürk (48), dün sabah saatlerinde 34 KOZ 634 plakalı aracıyla işe gitmek için hareket ettiği sırada evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Öztürk, ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin, olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Mahalle sakinlerinden Zeki Sarıbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yatakta yatıyordum. İki el silah sesi duydum. Yaralıyı ambulans götürdü. Durumu iyi değildi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, saldırıda hayatını kaybeden Öztürk'ün "güveni kötüye kullanma", "dolandırıcılık", "otodan hırsızlık", "kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından kaydı olduğu belirtildi.