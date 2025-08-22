Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama

Eyüpsultan'da bir kişinin evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Akşemsettin Mahallesi Heves Sokağı'nda Muammer Öztürk'ün (48), 7 Ağustos'ta 34 KOZ 634 plakalı aracıyla işe gitmek üzere hareket ettiği sırada evinin önünde silahlı saldırıya uğramasına ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, silahla ateş açan şüphelinin M.T.U. (48), saldırıyı kamerayla kayda alan zanlının ise 18 yaşından küçük N.B.A. olduğunu tespit etti.

Beylikdüzü'ndeki adreste oldukları belirlenen iki şüpheli ve olayla bağlantısının olduğu değerlendirilen M.C.B, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Saldırının husumet nedeniyle gerçekleştirildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.T.U. ve N.B.A. tutuklandı, M.C.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde iki şüphelinin birlikte yürümesi, saldırganın ateş açıp kaçması, diğer zanlının saldırı anını cep telefonuyla kaydetmesi yer alıyor.

Eyüpsultan'da Muammer Öztürk, 7 Ağustos'ta sabah saatlerinde aracıyla işe gitmek için hareket ettiği sırada evinin önünde silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.