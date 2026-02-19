Eyüpsultan'da seyir halindeyken yanan tır kullanılamaz hale geldi
Eyüpsultan'da Okmeydanı-Hasdal Bağlantı Yolu'nda seyir halindeyken alev alan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle yol güvenlik önlemleri alınarak trafiğe kapatıldı.
Okmeydanı-Hasdal Bağlantı Yolu'nda, sabah saatlerinde S.D. idaresindeki tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yol trafik akışına kapatılarak, güvenlik önlemleri alındı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tırdaki yangın söndürüldü.
Yanan tır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA