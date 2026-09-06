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Eyüpsultan'da Otomobil Devrildi: Kaza Anı Kamerada

Eyüpsultan'da Otomobil Devrildi: Kaza Anı Kamerada
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Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce önündeki araca çarptı, ardından bariyere vurarak devrildi. Kaza anı araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

EYÜPSULTAN TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil önce önündeki otomobile, ardından bariyere çarparak devrildi. Kaza, araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.40 sıralarında Eyüpsultan TEM Otoyolu 5'inci Levent mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine araç önce önündeki otomobile çarptı. Savrulan otomobil daha sonra yol kenarındaki bariyere çarparak devrildi. Kaza anı, otomobilin araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin önündeki araca çarpması ve ardından bariyere vurarak devrildiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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