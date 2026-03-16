Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan sürücü hakkında iddianame hazırlandı

Eyüpsultan'da 2024 yılında Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya neden olan 18 yaşından küçük şüpheli Timur Cihantimur hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, Tahsin Arslan ve İbrahim Gümüş mağdur, Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci müşteki, Şükriye Aci ise suçtan zarar gören kişi sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, 18 yaşından küçük şüpheli Timur Cihantimur'un kullandığı aracın karıştığı, Süleyman Keçici, İbrahim Gümüş, Hasan Topal ile Tahsin Arslan'ın yaralandığı ve Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazanın detayları anlatıldı.

Suça sürüklenen çocuk Timur Cihantimur'un üzerine atılı "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, mağdur sayısının çokluğu, aldıkları yaranın niteliği, Cihantimur'un yasal sınırdan çok yüksek bir süratle araç kullanarak kaza ile ölüm ve yaralanmanın meydana gelmesine sebebiyet vermesi hususları dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesi istendi.

Eylemin bilinçli taksirle işlendiğinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, Cihantimur'un 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede Cihantimur'un 18 yaşından küçük olmasından dolayı cezasından indirim yapılarak ve 12 yıldan fazla ceza verilemeyeceği belirtilerek, şüpheli hakkında "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Şüpheli Cihantimur hakkında Süleyman Keçici ve Hasan Topal'a yönelik "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan ise müştekilerin yaralanmalarının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek derecede oluşu ve şikayetçi olunmaması sebebiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği belirtildi.

İddianamede Timur Cihantimur hakkındaki yakalama kararının devam etmesi de talep edildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Başsavcılığın açıklaması

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Çocuk Bürosu tarafından 2024'te Oğuz Murat Aci'nin ölümü, mağdurlar İbrahim Gümüş, Tahsin Arslan, Süleyman Keçici ve Hasan Topal'ın yaralanmasıyla neticelenen trafik kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın adli ve bilirkişi raporları ile olaya ilişkin müşteki ve tanık beyanlarının alınmasının ardından tamamlandığı ifade edildi.

Açıklamada, trafik kazasını gerçekleştiren araç sürücüsü olduğu tespit edilen ve suç tarihinde 17 yaşında olan suça sürüklenen çocuğun "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması talebiyle İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açıldığı kaydedildi.

Öte yandan şubat ayında ise Aci'nin ölümüne ilişkin, şüpheliler Bülent Cihantimur, Eylem Tok, Adem Kızıltepe ve Ayşe Ceren Saltoğlu'nun "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 1'er yıldan 10'ar yıla kadar, Berna Öcalgiray'ın ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Ne olmuştu?

Eyüpsultan'daki kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp, annesiyle önce Mısır'a, ardından ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talebi evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Cihantimur ile annesi Boston'da çıkarıldıkları mahkemece 14 Haziran 2024'te tutuklanmışlardı.

ABD'de çıkarıldıkları mahkemece Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar verilmişti.