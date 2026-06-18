Eyüpsultan'da motosikletli şüphelilerce otoparka açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı
Eyüpsultan Yeşilpınar'da motosikletli şüphelilerin bir otoparka ateş açması sonucu 1 kişi yaralandı. Polis kaçan saldırganları arıyor.
Eyüpsultan'da motosikletli şüphelilerce bir otoparka açılan ateş sonucu yaralanan 1 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Yeşilpınar Merkez Camisi altındaki özel otoparka motosikletli şüphelilerce açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok