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Eyüpsultan'da motosikletli şüphelilerce otoparka açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı

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Eyüpsultan Yeşilpınar'da motosikletli şüphelilerin bir otoparka ateş açması sonucu 1 kişi yaralandı. Polis kaçan saldırganları arıyor.

Eyüpsultan'da motosikletli şüphelilerce bir otoparka açılan ateş sonucu yaralanan 1 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yeşilpınar Merkez Camisi altındaki özel otoparka motosikletli şüphelilerce açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
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