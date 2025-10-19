Haberler

Eyüpsultan'da Kontrolü Kaybeden Sürücü 8 Araca Çarptı

Güncelleme:
Eyüpsultan'da bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 8 araca çarptığı kaza sonrası, sürücü olay yerinden kaçmaya çalıştı, fakat polis tarafından yakalandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

EYÜPSULTAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 8 araca çarptı. Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Çağlar Sokak'ta meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki 34 DRS 347 plakalı otomobil, iddiaya göre sokakta yokuş aşağı ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 8 araca çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan araçlardan biri binaya çarparken, bir minibüs ise bahçe duvarında asılı kaldı. Gürültüyle uyanan mahalle sakinleri panikle sokağa dökülürken, kazaya neden olan sürücü olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak fazla uzaklaşamadan polis ekipleri tarafından yakalandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

'SÜRATLİ BİR ŞEKİLDE GİTTİĞİNİ GÖRDÜM'

Mağdurlardan minibüs sahibi Adem Ayhan, "Akşam işten geldik, arabayı buraya park ettik. Saat 12 gibi tam yatmak üzereydik, öyle bir ses geldi. Dedim bina uçuyor. Hemen çıktım dışarı baktım, benim arabayı ittirmiş sonra aşağı dönüp süratli bir şekilde gittiğini gördüm. Bazen buraya gelip park ediyormuş. Az ilerde oturuyor herhalde. Sabah işe gidecektik. Hepimize geçmiş olsun. Allah'tan çoluğa çocuğa bir şey gelmedi." dedi.

'EVİN İÇERİSİNE GİRİYORDU'

Kazada aracı zarar gören mahalle sakinlerinden Ümit Büyükaydın ise "Bu sadece arabaya çarpmak değil, burada bu hızla insanları öldürecekti neredeyse. Terör estirdi resmen. Utanmadan gelip 'bir şey yok' diyor. Aşağı kadar kaçtı gitti. Mahkemede görüşeceğiz. Ben de burada otuyorum zaten. Evin içerisine giriyordu neredeyse. Duvara çarptı. Arabalara çarptı." dedi.

Polis ekipleri çevrede inceleme yaparken, hasar gören araçlar çekicilerin yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel



